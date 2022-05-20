Складно не відзначити, що шеф-кухар знаходиться в дійсно відмінній формі.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво повернувся до Києва після поїздки по Європі в благодійних цілях. Першим, що він зробив - повернувся до занять спортом. Кадрами з тренажерного залу він поділився у своєму Instagram.

Нічого не завадило Ектору Хіменесу-Браво провести ефективне тренування з вагою і продуктивно попрацювати в залі. Для занять спортом кулінар вибрав чорну футболку з яскравим принтом і сірі шорти. Щоб запобігти появі мозолів, він завбачливо надів рукавички.

Ектор Хіменес-Браво позбавляється від зайвих калорій, опрацьовуючи м'язи рук. При цьому складно не відзначити, що шеф-кухар знаходиться в дійсно відмінній формі, тому тримайтеся, дівчата.



Ектор Хіменес-Браво також закликав українців займатися спортом, якщо є така можливість: "Потрібно тримати форму. Не лінуйтеся і займайтеся спортом. Потрібно бути готовими до всього".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.