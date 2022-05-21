Чемпіон світу з латиноамериканських танців Макс Чмерковський, суддя "Танців з зірками", показала несподіване фото в будівельній касці.

Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист українського походження. Зірка став чемпіоном світу з латиноамериканських танців, також перемагав на американських " Танцях з зірками "і був першим" Холостяком " в Україні. А минулого року Макса покликали судити проект"Танці з зірками". Не забуває Макс і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Макс показав стильну фотку, на якій був у будівельному шоломі і окулярах. Зірка зробив селфі, хвалячись виглядом.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Це так мило з твого боку. Мир і відновлення для України", "я зробив подвійне враження, що ти виглядаєш як легенда Фредді Мерк'юрі", "капелюх виглядає приголомшливо. Дякую за все, що ви робите".

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