Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показала, як її радує чоловік після повернення в Україну.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками". Зірка після початку війни перебувала деякий час в Італії, але вже повернулася назад до Києва, возз'єднатися з чоловіком. На нових кадрах в Instagram Ілона показала, як її радує чоловік.

На фото можна побачити, як сім'я снідає смаженими грінками з яйцем і огірками.

"Сьогодні я двічі щаслива:

- Змогла поспати до 10: 00.

- Чоловік приготував сніданок", - написала Ілона.

Також зірка вирішила відповісти на питання фанів.

"Які міста в Італії сподобалися?",- запитав фанат.

"Була тільки в Римі і в Ангвіллара Сабація. Чесно кажучи, було не до екскурсій", - написала Ілона.

"Що вас найбільше здивувало під час перебування в Італії чого немає у нас в Україні", - написала Ілона.

"Дуже смачна випічка і морозиво", - написала у відповіді зірка.

Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, як діти переживають війну після повернення в Україну

А ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" задумалася про пошук роботи

Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, на який крок заради чоловіка пішла під час війни



