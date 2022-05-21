Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця шоу "Танці з зірками". Зірка після початку війни перебувала деякий час в Італії, але вже повернулася назад до Києва, возз'єднатися з чоловіком. На нових кадрах в Instagram Ілона показала, як її радує чоловік.
На фото можна побачити, як сім'я снідає смаженими грінками з яйцем і огірками.
"Сьогодні я двічі щаслива:
- Змогла поспати до 10: 00.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Трагедія в родині Алана Бадоєва, Потап, Джамала, Сумська та інші зірки підтримали режисера: "Я приймаю це..."
Зеленський назвав єдиний можливий варіант закінчення війни з росією: "І тоді ми перейдемо до..."
"Потрібно протриматися тиждень-два": експерт пояснив, що станеться з армією рф в кінці травня
Британська розвідка розсекретила план рф відразу після захоплення Маріуполя: "Це означає, що Росія..."
- Чоловік приготував сніданок", - написала Ілона.
Також зірка вирішила відповісти на питання фанів.
"Які міста в Італії сподобалися?",- запитав фанат.
"Була тільки в Римі і в Ангвіллара Сабація. Чесно кажучи, було не до екскурсій", - написала Ілона.
"Що вас найбільше здивувало під час перебування в Італії чого немає у нас в Україні", - написала Ілона.
"Дуже смачна випічка і морозиво", - написала у відповіді зірка.
Нагадаємо, Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, як діти переживають війну після повернення в Україну
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздьова з "Танців з зірками" задумалася про пошук роботи
Також Politeka писала, що Гвоздьова з "Танців з зірками" зізналася, на який крок заради чоловіка пішла під час війни