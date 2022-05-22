Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка перемогла на шоу "Маска" і була головною героїнею шоу "Холостячка". Але побудувати відносини з переможцем проекту Златі не вдалося, адже пара досить швидко розлучилася після фіналу. Але чутки про особисте життя співачки після цього не згасли. У фан-групі " Холостяка "з'явилося фото Огневич з суддею" Майстер Шеф " Ектором Хіменес-Браво.
"Разом?",- запитав Адмін.
"Пишіть здогади, ми думаємо що ні, але багато думає що так", - було додано в публікації.
Фанати відразу почали обговорювати чутки:
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"Да ладно... Хоча все може бути", " хотілося б...", "Ні, просто друзі", "вона буде одна", "Точно ні, золоті подобаються молоді хлопці з хорошою статурою", "Ні, вона любить Молодші".
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" блиснув накачаними формами в залі
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