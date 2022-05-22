Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка перемогла на шоу "Маска" і була головною героїнею шоу "Холостячка". Але побудувати відносини з переможцем проекту Златі не вдалося, адже пара досить швидко розлучилася після фіналу. Але чутки про особисте життя співачки після цього не згасли. У фан-групі " Холостяка "з'явилося фото Огневич з суддею" Майстер Шеф " Ектором Хіменес-Браво.

"Разом?",- запитав Адмін.

"Пишіть здогади, ми думаємо що ні, але багато думає що так", - було додано в публікації.

Фанати відразу почали обговорювати чутки:

"Да ладно... Хоча все може бути", " хотілося б...", "Ні, просто друзі", "вона буде одна", "Точно ні, золоті подобаються молоді хлопці з хорошою статурою", "Ні, вона любить Молодші".

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