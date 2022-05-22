Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним, яка стала полярною лише завдяки шоу, хоча про сам проект не любить згадувати і вважає за краще розповідати про будні і дитину, як і всі інші блогери. Цього разу Квіткова поскаржилася на проблеми після народження сина.

Як відомо, за час вагітності Даша набрала 30 кілограм і продовжує все ще скидати їх. У дівчини поцікавилися шанувальники, що зараз з її вагою.

"59 вага, він йде дуже складно, більше см йдуть самі. Але проблемні зони йдуть найдовше" - говорить Квіткова.

Проте, її проблема зі здоров'ям залишається з періоду вагітності. Справа в тому, що Даша вже давно скаржиться на проблеми зі спиною і тому тепер чоловікові навіть доводиться їй допомагати робити спеціальний масаж.

"Жах зі спиною. Це одна з причин, чому зараз не можемо планувати другу дитину, моя спина просто не витримає. У мене вчора піднялася температура, Так я погано себе почувала, тому що просто не могла розігнутися. Спина просто вмирає, бо кожен день на мені висить маленьке щастя в 12 кг, 86 см зросту. Я зараз займаюся тим, що відновлюю спину. Масажі, корсети, розтяжки, спорт і т. д", - написала Квіткова.

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