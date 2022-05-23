Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Славі Дьоміну популярний молодий співак, який не приховує своєї бісексуальної орієнтації, прокоментував скандальні слова Ірини Федишин.
Раніше співачка нарвалася на хвилю гніву, назвавши людей, що належать до ЛГБТ, «грішниками» і натякнувши на те, що вони будуть відповідати за свою орієнтацію перед богом.
На думку MELOVIN-а, співачка тільки прикривається релігією.
"Я не розумію: за яку ти любов? Чому ти вважаєш, що ти можеш і взагалі маєш право говорити, що У інших немає любові, або вони грішники?",- поцікавився артист.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
"Зворушила до тривоги в серці": Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом"
"Я вам це гарантую": лідер Ічкерії заявив, що означає перемога України для чеченського народу
"В Україні озброєння все крутіше і крутіше": експерт розповів, в чому головна перевага ЗСУ
Окупанти оголосили Зміїний "своїм", пригрозивши знищенням цивільному судну: подробиці від ЗСУ
Він чесно зізнався, що не може прийняти позицію Федишин ні в якому форматі.
"Дуже багато прикривається моментом, що вона має право на свою думку. Ср*на, нікому не потрібна думка, бл*дь, Іринки Федишин. Кому потрібна ця твоя думка?... Ну дурепа дурепою, я не знаю", - обурився MELOVIN.
Він заявив, що співачка повинна розуміти, як її слова сприймуть інші люди, в тому числі і її шанувальники.
Також співак зазначив, що і самій Федишин можна пригадати чимало гріхів.
"І на неоплачені оренди залів після концертів, і виступи нашої львів'яночки за опозиційну партію в 2018 році. І ще дуже багато різного", - розповів MELOVIN.
Нагадаємо, Барських розповів, чим насправді займається по повіту з України.
Як повідомляла Politeka, MELOVIN дав пораду артистам з російськомовними піснями.
Також Politeka писала, що Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".