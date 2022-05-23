MELOVIN не соромлячись у виразах "пройшовся" по Ірині Федишин та її гомофобній позиції.

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Славі Дьоміну популярний молодий співак, який не приховує своєї бісексуальної орієнтації, прокоментував скандальні слова Ірини Федишин.

Раніше співачка нарвалася на хвилю гніву, назвавши людей, що належать до ЛГБТ, «грішниками» і натякнувши на те, що вони будуть відповідати за свою орієнтацію перед богом.

На думку MELOVIN-а, співачка тільки прикривається релігією.

"Я не розумію: за яку ти любов? Чому ти вважаєш, що ти можеш і взагалі маєш право говорити, що У інших немає любові, або вони грішники?",- поцікавився артист.

Він чесно зізнався, що не може прийняти позицію Федишин ні в якому форматі.

"Дуже багато прикривається моментом, що вона має право на свою думку. Ср*на, нікому не потрібна думка, бл*дь, Іринки Федишин. Кому потрібна ця твоя думка?... Ну дурепа дурепою, я не знаю", - обурився MELOVIN.

Він заявив, що співачка повинна розуміти, як її слова сприймуть інші люди, в тому числі і її шанувальники.

Також співак зазначив, що і самій Федишин можна пригадати чимало гріхів.

"І на неоплачені оренди залів після концертів, і виступи нашої львів'яночки за опозиційну партію в 2018 році. І ще дуже багато різного", - розповів MELOVIN.

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