Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Славі Дьоміну популярний молодий співак, який не приховує своєї бісексуальної орієнтації, прокоментував скандальні слова Ірини Федишин.

Раніше співачка нарвалася на хвилю гніву, назвавши людей, що належать до ЛГБТ, «грішниками» і натякнувши на те, що вони будуть відповідати за свою орієнтацію перед богом.

На думку MELOVIN-а, співачка тільки прикривається релігією.

"Я не розумію: за яку ти любов? Чому ти вважаєш, що ти можеш і взагалі маєш право говорити, що У інших немає любові, або вони грішники?",- поцікавився артист.

MELOVIN - Константин Бочаров

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Він чесно зізнався, що не може прийняти позицію Федишин ні в якому форматі.

"Дуже багато прикривається моментом, що вона має право на свою думку. Ср*на, нікому не потрібна думка, бл*дь, Іринки Федишин. Кому потрібна ця твоя думка?... Ну дурепа дурепою, я не знаю", - обурився MELOVIN.

Він заявив, що співачка повинна розуміти, як її слова сприймуть інші люди, в тому числі і її шанувальники.

Ірина федишин, скрін

Також співак зазначив, що і самій Федишин можна пригадати чимало гріхів.

"І на неоплачені оренди залів після концертів, і виступи нашої львів'яночки за опозиційну партію в 2018 році. І ще дуже багато різного", - розповів MELOVIN.

Нагадаємо, Барських розповів, чим насправді займається по повіту з України.

Як повідомляла Politeka, MELOVIN дав пораду артистам з російськомовними піснями.

Також Politeka писала, що Кароль у вишиванці підкорила зворушливими кадрами з Харківським "світським левом".