Як пише Politeka.net, Анна Богдан - учасниця шоу" Холостяк " з Михайлом Заливако. Дівчина перемогла на проекті і пара по сей день разом. Анна стала досить популярною блогеркою завдяки участі в проекті і тепер за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram.

А цього разу Богдан показала, як прогулялася музеєм Гаррі Поттера, який знаходиться в передмісті Лондона.

"З якого це фільму?",- запитала Анна, показуючи легендарну платформу 9 і 3/4.

Після цього Анна пройшлася по залу, в якому учні школи чарівництва їли.

"Ми приїхали на Уорнер Бразерс студіо тоур Лондон. Ту 10 років знімався фільм "Гаррі Поттер", - написала Богдан.

Також Аня приміряла розподільний капелюх, віддавшись ностальгії.

"У дитинстві я перечитала книжки і переглянула всі частини по кілька разів. А в новорічні свята У мене є традиція. Переглядаю зі своєю сім'єю цей фільм. Для мене це така невелика магія", - написала блогерка.

На наступному кадрі Аня показала кімнату з безліччю листів з Хогвартса, які повідомляли про те, що Гаррі чарівник.

Також Аня показала знімок, де побувала в чарівній машині, на якій Поттер зі своїм другом намагалися долетіти до школи.

"Проїхалися на тачці Гаррі", - написала Богдан.

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