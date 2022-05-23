Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво повернувся до Києва після благодійних виступів у Європі, щоб взяти в руки зброю і приступити до тренувань. За його словами, зараз всім потрібно вміти себе захистити.
Ектор Хіменес-Браво запостив знімки з полігону, де проводять практичні тренування з тактичної, вогневої, медичної, інженерної підготовки. Також можна набути навичок ведення бойових дій в різних умовах застосування: наступу, оборони або розвідки.
"Війна в країні змусила нагадати, що потрібно бути готовим до всього в будь-яких обставинах... Тому я остаточно вирішив, що настав час бути зі зброєю на "ти"", - розповів Ектор Хіменес-Браво.
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Окупанти ракетами вдарили по навчальному центру ЗСУ, жертв десятки: "На жаль, під уламками виявлено..."
Зеленський підписав жорсткий закон про конфіскацію: кого та за що так каратимуть
Арестович записав відео з повідомленням про своє вигнання з Офісу президента: "Вважаю себе щасливою людиною"
"Добрий день, нам каюк": Арестович розкрив українцям, що від них приховував
Для тренувань зі стрільби Ектор Хіменес-Браво вибрав образ в стилі мілітарі: футболка-поло кольору хакі, штани камуфляжного забарвлення, яскраві помаранчеві черевики і ремінь в тон. Крім того, він накинув на груди жилет.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.