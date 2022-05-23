Війна в країні змусила нагадати Ектору Хіменесу-Браво, що потрібно бути готовим до всього за будь-яких обставинах.

Як повідомляє Politeka.net, телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" і кулінар Ектор Хіменес-Браво повернувся до Києва після благодійних виступів у Європі, щоб взяти в руки зброю і приступити до тренувань. За його словами, зараз всім потрібно вміти себе захистити.

Ектор Хіменес-Браво запостив знімки з полігону, де проводять практичні тренування з тактичної, вогневої, медичної, інженерної підготовки. Також можна набути навичок ведення бойових дій в різних умовах застосування: наступу, оборони або розвідки.

"Війна в країні змусила нагадати, що потрібно бути готовим до всього в будь-яких обставинах... Тому я остаточно вирішив, що настав час бути зі зброєю на "ти"", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Для тренувань зі стрільби Ектор Хіменес-Браво вибрав образ в стилі мілітарі: футболка-поло кольору хакі, штани камуфляжного забарвлення, яскраві помаранчеві черевики і ремінь в тон. Крім того, він накинув на груди жилет.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.