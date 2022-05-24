Як пише Politekka.net, Слава Камінська - успішна українська співачка, яка була 15 років солісткою гурту "НеАнгели". Зірка зараз перебуває з дітьми в Європі, ховаючись від жахів війни. А цього разу Камінська показала стильний образ, поділившись Селфі в Instagram.
"Королева дискотек", - написала Слава і поставила геолокацію одного з готелів Монако.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Відмінний Тюнінг", "Ти моя єдина любов", "по-моєму щось інше хотіли підписати", " що то не те що ми погоджували))".
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Варто відзначити, що до цього Слава перебувала в Нідерландах. Зірка жила біля моря, недалеко від Гааги.
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