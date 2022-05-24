Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Зірка заміжня, хоча і приховує ім'я свого обранця. У пари є син, якого назвали Нестором. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Якщо я тричі на день капаю на мізки чоловікові, то чим я не ліки?",- запитала Цибульська, жартуючи.

"Я ж не одна така?",- додала Ольга у себе в профілі.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Ну так може накапати і отрута", " звичайно, ліки! Головне, щоб володіли заспокійливим ефектом", "Дивись Олюся, тому що як чоловік капне, це буде дійсно ліки...", "Я, буває, і більше разів це роблю", "Стара медична прислів'я:" всі ліки. Все отрута. Справа в дозі".

Нагадавши, 7-річний син куми Дзідзьо Цибульської показав, як допомагає мамі готувати

А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська вразила пронизливими віршованими рядками

Також Politeka писала, що Цибульська з'явилася в національному вбранні на вулицях українського міста



