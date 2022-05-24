Як пише Politeka.net, Оля Цибульська - відома українська співачка. Зірка заміжня, хоча і приховує ім'я свого обранця. У пари є син, якого назвали Нестором. Не забуває Оля і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Якщо я тричі на день капаю на мізки чоловікові, то чим я не ліки?",- запитала Цибульська, жартуючи.
"Я ж не одна така?",- додала Ольга у себе в профілі.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
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"Ну так може накапати і отрута", " звичайно, ліки! Головне, щоб володіли заспокійливим ефектом", "Дивись Олюся, тому що як чоловік капне, це буде дійсно ліки...", "Я, буває, і більше разів це роблю", "Стара медична прислів'я:" всі ліки. Все отрута. Справа в дозі".
Нагадавши, 7-річний син куми Дзідзьо Цибульської показав, як допомагає мамі готувати
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська вразила пронизливими віршованими рядками
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