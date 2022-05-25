Популярний український телеведучий Григорій Решетник, який днями анонсував зйомки нового шоу, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка і багатодітний батько виклав у Мережу чарівну фотографію з дружиною Христиною, яка повернулася до Києва з-за кордону.

На новому знімку Григорій і Христина відображені на Софіївській площі в центрі столиці. Схоже, сімейна пара вийшла на прогулянку після повернення додому. Обидва виглядають дуже щасливими.

У підписі до фотографії Решетник написав: "На рідній землі, з Україною в серці і свято вірячи в перемогу. У нас найпрекрасніша країна і ми її нікому не віддамо, навіть частинку!".

Шанувальники тут же почали коментувати знімок щасливої пари, засинаючи їх компліментами і побажаннями: "Шикарні! Я вашу пару дуже поважаю і люблю", "Дуже красиві. Божого захисту і благословення", "Дуже красиві", "Миру і щастя вам", "Найкрасивіші", "Красиві! Миру всім нам!", "Милі і красиві. Щасливі, гармонійні. Бережи Боже цю хорошу сім'ю. Щастя і безмежної любові!", "Дуже красива пара!".

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