Телеведуча Маша Єфросиніна зараз знаходиться за 1000 км від будинку і чоловіка.

Як повідомляє Politeka.net, 25 травня — день народження однієї з найвідоміших телеведучих України Маші Єфросиніної. Цього року свято затьмарила війна, яку розпочала росія проти України. Як уточнила телеведуча у своїх Сторіз, зараз вона знаходиться за 1000 км від будинку.

Маша Єфросиніна зізналася, що вперше за 20 років не чоловік приносить їй квіти у святковий ранок. Прямо в ліжко приніс шикарний букет її маленький синочок Саша.

"Двадцять років мій день народження починається з квітів від чоловіка! Але сьогодні, коли ми в тисячах кілометрів один від одного, наш син не дав перерватися цій традиції", - написала телеведуча.

Маша Єфросиніна розглядаючи букет дякує коханому сину і зазначає, що він перший, хто її привітав. Семирічний Саша з дитячою безпосередністю зізнався, що заплатив за букет для мами "за свої гроші".

Нагадаємо, Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами у зовнішності.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна розповіла, чому ще не опустила руки далеко від дому.

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