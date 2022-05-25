Популярна українська хореограф Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею шоу "Танці з зірками", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу танцівниця виклала в мережі миле фото з прогулянки, а в підписі до нього поділилася своїми переживаннями і почуттями про те, що відбувається в Україні.

На новій фотографії Ілона відображена в цікавій локації вона сидить в "позі лотоса" і ніби медитує на свіжому повітрі. Перед камерою вона з'явилася в коротких строкатих шортах і сірій футболці, при цьому на ній немає взуття. Волосся красуні недбало зібрані, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Гвоздьова написала: "91 день війни. 91 день існування, а не життя. 91 день сповнений тривоги, печалі і болю за віднесені життя, зруйновану інфраструктуру і розбомблені міста. 91 день страху і нерозуміння нашого майбутнього і майбутнього наших дітей. 91 день ненависті і злоби до всіх рашистів.

Але, разом з тим:

91 день незламного духу українського народу проти рашистів. 91 віри в нашу армію, нашого президента і нашої неминучої перемоги України. 91 день нового життя в стані війни. Как вы?! Які у вас почуття? Які думки?".

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