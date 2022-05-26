"Холостячка" Ксенія Мішина показала сина Платона, який не любить, коли його знімають.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемогла кілька років тому на "Танцях з зірками", брала участь в шоу "Холостячка" і судила проект "Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу поділилася кадрами, на яких показала сина Платона.

"Такий соромняшка:)) не любить, коли я його знімаю...",- написала Ксенія.

"Ось він, дивіться, сидить. Привіт, солоденький. Розкажи мені, як сьогодні в школі? соромняшка мій", - сказала Ксенія.

Син сказав тільки одне слово на камеру, відповідаючи на поставлене запитання мами: "Нормально".

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