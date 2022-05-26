Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка перемогла кілька років тому на "Танцях з зірками", брала участь в шоу "Холостячка" і судила проект "Україна має талант". Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу поділилася кадрами, на яких показала сина Платона.
"Такий соромняшка:)) не любить, коли я його знімаю...",- написала Ксенія.
"Ось він, дивіться, сидить. Привіт, солоденький. Розкажи мені, як сьогодні в школі? соромняшка мій", - сказала Ксенія.
Син сказав тільки одне слово на камеру, відповідаючи на поставлене запитання мами: "Нормально".
ЗСУ зірвали план ворога та звільнили важливий населений пункт: "Росіяни намагалися..."
Тіла сім'ї з дитиною знайдені в Одесі: у поліції розповіли подробиці
"Стане їх останнім великим наступом": росіяни терплять новий провал, їх цілі стають все менше
«Ми підтверджуємо цю інформацію»: голова української розвідки назвав діагноз путіна
"Захур не купував винищувачі для ЗСУ": найбагатша співачка України пояснила, яким чином літаки з'явилися у захисників
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина наочно показала, за що борються українці
Також Politeka повідомляла, що" Холостячка " Ксенія Мішина зізналася, як виховує сина після початку війни
А ще Politeka писала, що" Холостячка " Мішина розкрила свої переживання за маленького сина