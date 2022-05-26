Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Зірка веде кілька проектів на" Новому каналі " разом з Сергієм Притулою. Неодноразово були чутки, що між телеведучими був роман. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Леся записала кілька сторіс, в яких торкнулася найважливіше питання.

"І найголовніше питання на сьогодні...",- написала Леся і показала пальцем на наступний сторіс.

На наступному сторіс вже стояла маленька дитина, яка поставила те саме питання.

"Леся Нікітюк, а у вас був з Притулою роман?",- запитав хлопчик, після чого заграла саркастична музика, яку ставлять у багато мемів.

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