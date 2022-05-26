Як пише Politeka.net, колишня учасниця і одна з ведучих шоу «МайстерШеф» поділилася знімком у своєму Instagram.
На фото Мартиновська сиділа на березі моря в смугастій кофті і щасливо посміхалася, дивлячись в камеру.
"Випадковий художник… Посмішка з колишнього життя А може і з нового ... поки не розумію ... але йдемо далі. Завтра розповім про ще одну ідею-велику і сильну! Ми зможемо! Вони не дочекаються", - підписала ефектний чорно-білий знімок шеф-кухар.
Вона також додала до посту цитату Еріха Марії Ремарка:
"Сміятися краще, ніж плакати. Особливо якщо і те і інше марно....».
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Шанувальники Мартиновської не змогли пройти повз її поста.
"Красива", "неймовірна Оля", "дуже красива посмішка", "яка красуня", "фото вогонь", - писали люди.
Відзначимо, що зараз Мартиновська знаходиться у Франції, де бере участь у благодійних проектах для допомоги Україні. Раніше шеф-кухар вже вчилася і жила в цій країні, і саме там почала захоплюватися кулінарією.
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