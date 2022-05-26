Ольга Мартиновська нагадала шанувальникам, як виглядає її посмішка, на атмосферному фото.

Як пише Politeka.net, колишня учасниця і одна з ведучих шоу «МайстерШеф» поділилася знімком у своєму Instagram.

На фото Мартиновська сиділа на березі моря в смугастій кофті і щасливо посміхалася, дивлячись в камеру.

"Випадковий художник… Посмішка з колишнього життя А може і з нового ... поки не розумію ... але йдемо далі. Завтра розповім про ще одну ідею-велику і сильну! Ми зможемо! Вони не дочекаються", - підписала ефектний чорно-білий знімок шеф-кухар.

Вона також додала до посту цитату Еріха Марії Ремарка:

"Сміятися краще, ніж плакати. Особливо якщо і те і інше марно....».

Шанувальники Мартиновської не змогли пройти повз її поста.

"Красива", "неймовірна Оля", "дуже красива посмішка", "яка красуня", "фото вогонь", - писали люди.

Відзначимо, що зараз Мартиновська знаходиться у Франції, де бере участь у благодійних проектах для допомоги Україні. Раніше шеф-кухар вже вчилася і жила в цій країні, і саме там почала захоплюватися кулінарією.

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