Відомий шоумен і актор Олександр Бережок, який багато років працює в "Дизель шоу", втретє став батьком. У сім'ї Олександра і його дружини Олени Єрохіної народилася вже третя дитина-дочка. Кадр прямо з родової палати з немовлям на руках опублікували на сторінці "Дизель шоу" в Instagram.

На фотографії можна побачити щасливого батька Олександра, який, схоже, перерізає пуповину, а також його дружину, яка тримає на грудях новонароджену дочку. Схоже, дружина актора народжувала в ємності з водою. Вона виглядає втомленою, але щасливою, а багатодітний батько Олександр – схвильований.

Колеги з "Дизель шоу" мило привітали Бережка з народженням дочки: "Сьогодні наш Саша втретє став татом! Татом чарівної, прекрасної і такої бажаної дівчинки. Ми знаємо, як сильно ти її чекав. Знаємо, як нелегко це очікування і як ти оберігав свою сім'ю весь цей час! Цієї непростої весни у Вашому житті з'явився яскравий промінчик щастя і світла, нехай він з кожним днем сяє все яскравіше. Ми від щирого серця вітаємо наших Бережків @berezhoks @erohina__yoga. Нехай ваша дівчинка росте здоровою, усміхненою, щасливою. І під мирним небом!".

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