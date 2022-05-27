Як пише Politeka.net, Віктор Павлик одружився вже далеко не вперше. Зараз він живе з молодою обраницею Катериною Репяховою, яка разом зі співаком виховує сина Мішу. Вона не раз влаштовувала скандали з колишньою дружиною артиста і навіть винесла сварку на публіку, погрожуючи жінці судом і розглядами.

В Instagram Репяхова часто розповідає про життя, про свої будні і про те, як проходить її день з дитиною. Цього разу вона поїхала на обслуговування в Єврове - Катерині не сподобалося, що багато служб на свята там не працюють.

При цьому лише вона одна не забрала з парковки свою машину заздалегідь і їй довелося викликати працівника, заплатити штраф і довго чекати, перш ніж вона забрала авто:

"У нас машина стоїть на паркінгу ТРЦ. І тільки що ми зрозуміли, що її не забрати. Ніколи не зрозумію цих правил в Європі. Чому не працюють на свята? А коли ще гуляти??

Шок, ми не можемо забрати машину. Ми з мамою вічно потрапляємо в такі біди " - обурилася Репяхова.

Ми писали, одна з дівчат поцікавилася у Катерини, як їхати додому після тривалої перерви і як взагалі бути.

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