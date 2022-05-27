Співачка уточнила, що зараз знаходиться в маленькому селі Уіклоу — графство на сході Ірландії.

Як повідомляє Politeka.net, 29-річна фронтвумен групи КAZKA Олександра Зарицька зараз подорожує Європою і дає благодійні концерти. На даний момент вона знаходиться в Ірландії, про що співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Привіт, друзі. Я перебуваю в Ірландії і завтра у нас концерт в Дубліні. Буде дуже багато українських артистів. І 100% від прибутку піде на потреби України", - розповіла Олександра Зарицька.

Співачка уточнила, що зараз знаходиться в маленькому селі Уіклоу — графство на сході Ірландії. Тут вона знайшла магазин з українською назвою.

"Тут є прекрасні магазини "Паляниця", в яких все безкоштовно для українців. Ось так тут приймають і взагалі дуже-дуже класно", - поділилася своїми враженнями знаменитість.

Для прогулянки по місту Олександра Зарицька обрала просту довгу футболку чорного кольору і кепку в тон.

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