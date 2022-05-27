Відома українська співачка і солістка групи KAZKA Олександра Зарицька поділилася своїми враженнями від виступу на благодійній вечорі в рамках Каннського кінофестивалю. За словами Саші, навіть дощ і хмарна погода не завадила душевному вечора.

"Це був дуже теплий і душевний вечір, який не зіпсували ні дощ, ні хмари. У рамках Каннського кінофестивалю ми разом з нашим другом @kadebostany_official виступили на вечорі-аукціоні на підтримку українського кіно. Ми співали просто неба на красивій локації Villa Rothschild Médiathèque Noailles, а коли погода раптово зіпсувалася і почався дощ, продовжили співати акапелльно в затишній бібліотеці вілли. Вишуканості та колориту додавали вишиванки від українського бренду @etnodim. Було багато поважних гостей, але відчувалося, що зібралися свої люди", - розповіла Олександра.

Також співачка подякувала Держкіно та Українському національному павільйону за запрошення та можливість долучитися до допомоги українській кіноіндустрії.

"Разом ми зібрали понад 1.5 мільйона гривень, які будуть перераховані на підтримку кінодіячів, які зараз захищають нашу країну на передовій. Слава Україні та її героям! Разом до перемоги!",- додала Зарицька.

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