Популярний український телеведучий Володимир Остапчук, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", розповів, як світові знаменитості підтримали Україну на Каннському кінофестивалі. На своїй сторінці в Instagram ведучий розмістив короткий уривок шоу «ДжонсоНьюз».
Володимир Остапчук в кадрі лише з п'ятого разу зміг правильно вимовити імя Бенедикта Камбербетча і викрутився, показавши фрагмент виступу Зеленского у Верховній Раді, де президент неправильно вимовляє і прізвище, і ім'я британського актора.
"Бенедикт Камбербетч, номінант на звання найкращого актора, прийшов із синьо-жовтим значком на своєму піджаку, і це незважаючи на те, що Володимир Зеленський не зміг, як і я, вимовити його прізвище. Також актриса Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, оголосила хвилину мовчання, а режисер Френсіс Форд Коппола, запрошений з нагоди 50-річчя "Хрещеного батька", завершив свою промову словами "Viva Ukraine", — розповів Остапчук.
"У всіх бувають ляпи 😂
Але я в тренді 🙌", — написав телеведучий під відео.
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Українці в коментарях оцінили жарт: "Сьогодні для настрою просила друзів повторити ім’я і прізвище його", "Це дуже смішно 😂", "Супер".
Нагадаємо, Володимир Остапчук показав, що зробив зі своїми зубами.
А ще Politeka повідомляла, що неприємність наздогнала Остапчука з дружиною під час прогулянки по Києву.
Також Politeka писала, що ведучий "Маски" Остапчук розповів, коли переможе Україна.