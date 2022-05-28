Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели". Зірка зараз знаходиться в безпечному місці разом з дітьми. А на нових кадрах в Instagram Слава вирішила згадати, як її фарбувала дочка незадовго до війни.

"19 лютого", - написала Камінська.

На кадрах спочатку можна побачити роботи малятка Ларури, а потім дефіле мами в костюмі. Слава пройшлося навшпиньках, вражаючи грацією.

Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:

"Мала профі. Все швидко і якісно на перемотуванні", "а я пам'ятаю це відео, так цікаво було дивитися, як щасливо ми жили", " віримо, що скоро всі повернуться додому і буде мир!".

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" показала, як з нею розмовляє дочка

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