Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели". Зірка зараз знаходиться в безпечному місці разом з дітьми. А на нових кадрах в Instagram Слава вирішила згадати, як її фарбувала дочка незадовго до війни.
"19 лютого", - написала Камінська.
На кадрах спочатку можна побачити роботи малятка Ларури, а потім дефіле мами в костюмі. Слава пройшлося навшпиньках, вражаючи грацією.
Фанати подивилися ролик більше 4 тисяч разів і написали коментарі:
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
У росії утворився новий "фронт" проти путіна, яка зараз ситуація на Кавказі: "Влаштували заколот..."
У Генштабі повідомили, що зараз відбувається на кордоні з білоруссю та на сході: "Ворог вів штурмові дії..."
"Ми б його давно знищили": з'ясувалося, що насправді заважає ЗСУ знести Кримський міст
"Я дико скучив": Дантес після розлучення з Дорофєєвою зізнався в коханні відомій красуні
"Мала профі. Все швидко і якісно на перемотуванні", "а я пам'ятаю це відео, так цікаво було дивитися, як щасливо ми жили", " віримо, що скоро всі повернуться додому і буде мир!".
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" показала, як з нею розмовляє дочка
А ще Politeka повідомляла, що Камінська з "НеАнгелів" показала, що сталося з її руками за час війни
Також Politeka писала, що Камінська впала на коліна і розплакалася, перебуваючи далеко від дому