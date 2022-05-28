Танцівниця Ілона Гвоздьова, зірка "Танців з зірками", показала свою дочку, розповівши про важливе досягнення, яке отримала дочка.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця. Зірка перемогла на" Танцях з зірками", а також веде свій блог в Instagram. Цього разу зірка показала, яке досягнення отримала її дочка.

"Ми це зробили!

Ми закінчили перший клас!

Цей навчальний рік був надважкий, спочатку 1 вересня таке світле і радісне, потім карантин, потім дистанційне, потім війна, потім переїзд в Італію! Для дітей перший клас виявився неабияким випробуванням на міцність, витривалість, зосередження і розуміння!

Хоча я сама викладач і у мене великий досвід роботи і вчити вдома рідну дочку - це ще те випробування, думаю мами мене розуміють!",- написала Ілона.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вітати. І ми теж в цьому році закінчили 1 клас", "клас, вітаю, молодчиночка, радію, тому що це важливий етап в її і у Вашому житті, який вона пройшла гідно, терпляче і старанно, успіхів у всьому, далі більше... Слава Україні", "вітаю рію із закінченням першого класу".

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