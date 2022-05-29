Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка. Зірка, як і інші колеги по цеху, підтримує Україну. І на сторінці "ЖВЛ" в Instagram опублікували добірку українських зірок, які в своїх нарядах використовували національну символіку.

Серед зірок можна побачити Полякову, Каменських, Дорофєєву, Джамалу, Кухар і Денисенко.

"Україна не тільки в серці наших зірок, але і в наряді.

Ми зібрали для тебе добірку патріотичних образів артистів. Гортай карусель, дивись і пиши, чий одяг тобі більше подобається", - написано було в публікації.

Фанати відразу почали обговорювати Дорофєєву в коментарях:

"Дорофєєва, майте совість", "я теж зайшла про Надію почитати", "Надя забула спідничку одягнути, поспішала, напевно", "Дорофєєва хоча б зараз не в трусах ходила б", "а у Дорофєєвої якийсь дуже дивний патріотичний стиль одягу".

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