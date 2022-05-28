Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині і восени пара відсвяткує другу річницю весілля. Після 24 лютого Володимир відправився захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю, допомагаючи українцям. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу зірка дозволила зазирнути до себе в душ, поділившись відео у своєму сторіс.

"Всім привіт, я тут", - написала Христина, показуючи, як миє голову.

"Чому я пропала? Два дні тому я дуже погано спала, дуже переживала, і трошки морально була виснажена. Але я не соромлюся цього, що настрій зараз хвилями, і коли потрібен відпочинок - беру паузу для відновлення", - написала Христина.

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