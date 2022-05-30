Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка, як і багато українських зірок, залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками в Instagram кадрами зі свого теперішнього життя. Так, цього разу зіркова красуня виклала милий знімок посеред столиці і привітала всіх з Днем Києва.

На фотографії Наталя відображена в центрі міста на Майдані Незалежності. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі-на ній Бежева атласна блуза вільного крою і красиве намисто. Волосся артистки розпущене, кілька пасом заплетене в кіски, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри і мила посмішка.

У підписі до фото Могилевська написала: "Прем'єра до Дня Києва! Пісня вже доступна на всіх цифрових майданчиках. З Днем Народження, Мій Київ! Моє рідне, величне, непохитне, вічне місто!".

Шанувальники тут же почали коментувати нове фото Наташі, засинаючи її компліментами: "Як приємно слухати українське, дуже милозвучно патріотично і проникливо", "Наталя, ви така смілива", "Дякую. В саме серце", "Наша рідна Наташа, зі святом вас", "Красуня", "Неймовірно шикарно виглядаєш".

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