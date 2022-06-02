Популярний український телеведучий з ідеальною дикцією Григорій Решетник, як виявилося, вже 14 років працює на одному телеканалі – СТБ. З нагоди дня народження каналу Григорій опублікував у своєму Instagram миле відео, на якому показав себе і колег у закадровому житті, і на знімальному майданчику.

А в підписі до публікації Решетник розповів історію, як починалася його кар'єра. Так, за словами ведучого, він дипломований "диктор і ведучий телепрограм", магістр з червоним дипломом. На телеканал СТБ він прийшов, коли йому було 25 років, і вже 14 років він там працює. Григорій зізнався, що інші канали хотіли його переманити, але він залишається вірним улюбленій роботі.

"Я вдячний тобі, що 14 років ми разом. Що з кращими медійними професіоналами країни, з якими я мав і маю честь працювати, ми втілили в життя найбільш рейтингові і популярні шоу. Зізнаюся, за ці роки були пропозиції і спокуси піти від тебе. Однак я не зраджую роботі, дружині, родині, країні! Я хочу бути з тобою і буду! Ми продовжимо підкорювати серця і вражати уяву глядачів. Бо ми справжні-ми про людей і для Людей!",- написав телеведучий.

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