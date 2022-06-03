Популярна українська співачка і телеведуча Оля Цибульська, яка нещодавно представила своє нове шоу для підняття бойового духу українських захисників, часто ділиться подробицями свого життя в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня показала кадри з маленьким сином Нестором.

На кадрах Оля показала, як її син займається під час дистанційного навчання. За словами артистки, Нестору це дається вельми непросто. На кадрах можна побачити, як хлопчисько сидить за ноутбуком, мабуть, на кухні, ще книгами і конспектами обклався. При цьому виглядає дуже зосередженим, і уважно слухає вчительку.

У підписі до сторіс з Нестором Цибульська написала: "Моє серденько. Школа до кінця червня. Нестор тримається щосили".

Відзначимо, що раніше Оля показувала себе, як виглядала близько десяти років тому. На знімках співачка відображена на сцені в красивих нарядах, під час великого концерту в Києві в далекому 2013 році. Виглядає вона на цих фото ще зовсім юною і щасливою.

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