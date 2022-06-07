Знаменита українська гімнастка та олімпійська чемпіонка разом з іншими зірками взяла участь у масштабному благодійному проекті на Таймс Сквер у Нью-Йорку. За лаштунками заходу Подкопаєва поспілкувалася з журналістами, які поцікавилися у неї, як вона оцінює поведінку своєї колись близької подруги і куми Ані Лорак.

Як відомо, Лорак вже багато років жила і працювала в Росії. Після початку війни вона, на відміну від Світлани Лободи і Віри Брежнєвої, які були в такому ж становищі, але вирішили не мовчати, не стала підтримувати Україну. Лорак досі не зробила жодної заяви з приводу війни у себе на батьківщині, а для того, щоб уникнути розпитувань, просто видалила свій Instagram.

Коментуючи таке ставлення співачки, Подкопаєва зізналася, що розірвала з нею зв'язки.

"Маски зняті. Всі показали, хто є хто. Ми не спілкуємося", - відрізала спортсменка.

Варто відзначити, що в заході в Нью-Йорку також взяли участь такі зірки, як Міла Куніс і її чоловік Ештон Кутчер, Брія Блессінг, Міка Ньютон, ALYOSHA, Аріна Домскі, Французька джаз-виконавиця Margot Sergent, латвійська група Dagamba.

Нагадаємо, Григорій Решетник емоційно звернувся до українців.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва після розлучення з Дантесом похвалилася важливим досягненням.

Також Politeka писала, що Тоня Матвієнко показала їх з Мірзояном доньку, яка пішла до школи за кордоном.