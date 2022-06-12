На своїй сторінці в Instagram Анна зізналася, що прийняла остаточне рышення.

"Дуже багато запитань ставлять мені: де дівся Міша? чому немає Міші? ви розійшлись? і так далі… Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам…. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко", — розповіла Богдан.

Переможниця "Холостяка" подякувала всім, хто турбувався та слідкував за її стосунками з Михайлом Заливако.

"Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму", — написала Анна та попросила не питати, що саме трапилося, та дати їй можливість спокійно прожити цей епізод.

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На сумну звісту відреагував ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік та його дружина.

"Анюта, Мішань, ну перестаньте - ви така класна пара", — написала в коментарях Христина Решетнік.

"Нііііі. Обіймаємо вас 😩", — шкодує Григорій.

Анна Богдан, Михайло Заливако

Українці також сподіваються, що Анна Богдан та Михайло Заливако ще помиряться:

"Я думаю ви помиритесь )Ви дуже гарна пара)неймовірні)у всіх бувають складності";

"Реально. Ви не можете так просто здатися. Можливо просто потрібен час";

"ну де ж та любов зникає, а??? ну як так-то,так раділи за вас".

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