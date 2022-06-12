На своїй сторінці в Instagram Анна зізналася, що прийняла остаточне рышення.

"Дуже багато запитань ставлять мені: де дівся Міша? чому немає Міші? ви розійшлись? і так далі… Я дуже довго не могла знайти в собі сили, щоб сказати вам…. Інакше б посипалося ще більше питань, які мене просто розбили б ще більше. На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далось мені важко", — розповіла Богдан.

Переможниця "Холостяка" подякувала всім, хто турбувався та слідкував за її стосунками з Михайлом Заливако.

"Наше знайомство було найцікавішим, дуже класна історія, яку я завжди пам'ятатиму", — написала Анна та попросила не питати, що саме трапилося, та дати їй можливість спокійно прожити цей епізод.

На сумну звісту відреагував ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік та його дружина.

"Анюта, Мішань, ну перестаньте - ви така класна пара", — написала в коментарях Христина Решетнік.



"Нііііі. Обіймаємо вас 😩", — шкодує Григорій.

Українці також сподіваються, що Анна Богдан та Михайло Заливако ще помиряться:

"Я думаю ви помиритесь )Ви дуже гарна пара)неймовірні)у всіх бувають складності";

"Реально. Ви не можете так просто здатися. Можливо просто потрібен час";

"ну де ж та любов зникає, а??? ну як так-то,так раділи за вас".

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