Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка кілька років тому стала переможницею "Танців з зірками". А після цього Мішина вирішила ризикнути і стала першою "Холостячкою". На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт. Пара була деякий час разом, але так і не змогла побудувати щасливі відносини. А нещодавно Мішину запрошували судити проект" Україна має талант", де вона була разом з Євгеном Котом і Сергієм Притулою. Зараз Мішина в Європі, ховається від жахів війни. А в цей раз в Instagram вирішила розповісти, за що їй виписали штраф.
"Друзі, Привіт. Ми з Платончиком в аеропорту. Мене чекає невелика подорож, потім все розповім. Все побачите. Але я розповім, як почався мій день, виїхали в аеропорт і мене зупинила поліція за те, що я тримаючи в руках телефон дивилася в навігатор, щоб доїхати в аеропорт. Ось, мінус 200 євро", - розповіла Ксенія.
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина разом з красенями-колегами зробила важливу заяву
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
В Офісі президента розповіли про підлість з боку Білорусі: «Ми не очікували...»
Призведе до вторгнення китайської армії: в МВД попередили про ще одну велику загрозу
Могилевська прийняла одне з найкрасивіших рішень в житті: "Здалося, що ви скоро станете мамою..."
"Які гарні дівчатка": Нікітюк на честь свята показала себе і маму-красуню у вишиванці
А ще Politeka повідомляла, що екс-фаворит "Холостячки" Мішиної Рибак похвалився пропозицією дівчині
Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина вразила історією свого друга, який зараз на передовій