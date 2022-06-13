Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка кілька років тому стала переможницею "Танців з зірками". А після цього Мішина вирішила ризикнути і стала першою "Холостячкою". На проекті переміг гуморист Олександр Еллерт. Пара була деякий час разом, але так і не змогла побудувати щасливі відносини. А нещодавно Мішину запрошували судити проект" Україна має талант", де вона була разом з Євгеном Котом і Сергієм Притулою. Зараз Мішина в Європі, ховається від жахів війни. А в цей раз в Instagram вирішила розповісти, за що їй виписали штраф.

"Друзі, Привіт. Ми з Платончиком в аеропорту. Мене чекає невелика подорож, потім все розповім. Все побачите. Але я розповім, як почався мій день, виїхали в аеропорт і мене зупинила поліція за те, що я тримаючи в руках телефон дивилася в навігатор, щоб доїхати в аеропорт. Ось, мінус 200 євро", - розповіла Ксенія.

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