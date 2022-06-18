Популярна українська актриса і героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс кадри з сином Платоном і розповіла, що відчуває перед своїм днем народження. До слова, 18 червня артистці виповнитися 33 роки.

"Ви коли-небудь чули про те, що людина за кілька днів до Дня народження починає відчувати себе по-іншому, всі відчуття загострюються. Я сьогодні відчуваю себе саме так. Всередині дуже тихо, я сьогодні ніби спостерігач, ніби дивлюся фільм у своїй голові. Напевно, відчуття такі дивні, тому що завтра мені 33, і це особлива дата. А може тому, що період зараз такий особливий. Ми з вами весь час в дуже різних і незвичних для нас станах", - написала Ксенія в підписі до ряду сторіс.

Також вона виклала знімок, на якому міцно обіймає свого Платона і написала: "Сьогодні все по-іншому. Голос сина звучить ще більш пронизливо. Моя кар'єра, мої стосунки, все, що я зробила хорошого, моменти слабкості або малодушності... сьогодні бачу все, як на сцені".

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