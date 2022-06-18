На своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила світлини, зроблені під час прогулянки з маленькою Елізабет на руках. Дівчина може сама над собою пожартувати, тому виставила й невдалі кадри, на яких вона з заплющеними очима та скривленим обличчям.

"Гортайте карусель😂😂 Ми їдемо в село😃😃😃😃! До речі, коли народилась Еліза, тоді я і полюбила село. До дитини я там і дня не могла пробути!", — зізнається обраниця Романа Сасанчина.

Підписниці в коментарях також розповіли, як ставляться до сільського життя: "Я сама із села, і дуже його люблю, але взимку мені краще в квартирі, а влітку я б весь час тут проводила)"; "Так люблю ❤️ живу у селі. Тут спокійно , нема такої метушні як у місті"; "Дуже. Там свіже повітря, спокій і красааааа".

Раніше дружина переможця "Голосу країни" звернулася до кількох лікарів через гемангіому в дитини.

"Були ми в декількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, бо вона інтенсивно росте і ріст не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б мали зупинити ріст і вона мала б світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте", - розповідала дівчина.

Краплі не допомогли, тому молоде подружжя погодилося зробити доньці операцію, гемангіому на обличчі маленької Елізабет видалять лазером.

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