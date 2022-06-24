Як пише Politeka.net, Тіна Кароль - відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримала українців у війні з Росією. А зараз артистка їздить по світу і дає благодійні концерти на підтримку України. Не забуває Тіна і про Instagram, де активно веде блог і ділиться як творчістю, так і особистими кадрами.

А цього разу Кароль похвалилася чином у жовтій сукні. У зірки був невеликий виріз і ефектний розріз від стегна. Тіна опублікувала кілька фото, показуючи повноту образу, в якому виступала на черговому концерті.

"Вітаю мою Батьківщину з історичним моментом істини, статусом країни-кандидата на вступ до ЄС! Кожен крок і добра справа кожного українця – це величезний крок до єдиної мрії перемоги", - написала Кароль.

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