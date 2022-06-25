Кліпмейкер Алан Бадоєв показав, як виглядав два роки тому, вразивши навіть Надю Дорофєєву.

Як пише Politeka.net, Алан Бадоєв - відомий український кліпмейкер. Зірка відразу підтримав Україну після початку війни і підтримує зараз. А ще Бадоєв не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Алан поділився своїм архівним фото. На ньому він був на пляжі на тлі барвистого заходу сонця. Зірка накинув тільки сорочку і бейсболку.

"Тільки два роки відокремлює цього хлопця від мене сьогодні, а здається все життя.

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і нескінченна впевненість в тому, що захід буде ще красивіше, любов ще солодше і чесніше

Життя ще більш вільне", - написав Бадоєв.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Краса. Який Захід Сонця. Усе буде гаразд. Головне в це вірити і жити сьогоднішнім днем, не займаючись плануванням, а втілюючи, здавалося б, маленькі, але дуже важливі завдання", "гарний момент", "а ви вважаєте себе осетином?".

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