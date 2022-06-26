Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і зірка шоу" Холостячка", яка у фіналі вибрала Олександра Еллерта. Пара розійшлася через кілька місяців відносин, а сама Ксенія вирішила побільше працювати і розповідала про успіхи в Instagram.

Також виконавиця частіше почала ділитися інформацією про догляд за собою, волоссям, про схуднення і медитаціях. Як відомо, Ксенія медитує вже два роки і любить міркувати про користь того, як людина розвивається, "слухаючи самого себе".

Від тренувань, як можна помітити, Ксенія не відмовляється і старанно займається, навіть якщо будні були дуже насиченими і бурхливими.

"Ось так виглядає Ксюша після тренування" - написала Мішина під своїм фото.

Ксенія стала більше спілкуватися з фанатами, розповідати в Instagram про своє життя і ділитися емоційними переживаннями.

"Сьогодні ми маємо придатне насіння. З них обов'язково проростуть такі цінності, як: свобода, безпека, стійка економіка і, врешті-решт, національне благополуччя! Благополуччя кожного українця, який готовий бути частиною такого суспільства і відповідати, приносити щось нове»-розмірковує Мішина.

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