Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка під час війни запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, поділилася у своєму Instagram знімком, на якому позує біля розкішного авто. Це фото було зроблено в лютому ще до початку війни, і телезірка збиралася розіграти цю машину.

Однак, через бойові дії розіграш довелося відкласти, але тепер Катя вирішила до нього повернутися. Випереджаючи питання шанувальників телеведуча розповіла, що автомобіль для розіграшу вже був куплений, проте він не придатний на передовій, так що вона збирає кошти на позашляховик для ЗСУ. Про всі деталі нового конкурсу Осадча розповіла у підписі до публікації.

"Війна змінила плани кожного з нас, але машина була придбана і тому ми прийняли рішення відновити конкурс і все ж знайти її власника, але головне – за допомогою цього розіграшу і беруть участь зібрати гроші на авто для ЗСУ. Випереджаючи ваші запитання: цей автомобіль, ми не можемо передати ЗСУ, він не готовий виконувати потрібні функції, але ми вже майже їдемо забирати з фарбування позашляховик для наших захисників. Звіти скоро будуть. Отже, попрошу вашої допомоги", - написала Катя і додала умови нового розіграшу.

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