Даша Квіткова після участі в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту, успішно побудувала з ним стосунки, зіграла весілля і вони вже виховують маленького сина Лева. Тема вагітності і післяпологового відновлення часто виникає в Instagram у квіткової.

Даша відповідає на питання, що стосуються відновлення фігури, досить часто. З недавніх пір дівчина почала активно тренуватися, так як бажає скинути зайві кілограми. Причому раніше вона розповіла, що зайнялася сайклом і почала тренуватися дуже старанно заради того, щоб відчувати себе впевненіше.

Квіткова підкреслила, що не бажає розвалюватися в 24 роки, а її хвора спина тому підтвердження - треба діяти більш дбайливо.

"Поруч зі мною лежала дівчина, худа від природи. Їла піцу, потім якусь булочку і запила це коллой. І лежала я... З'їла яблуко і подумала, що мені вже вистачить лежати, тому пішла в зал. І ось тепер, я лежу вся спітніла на підлозі, тому що я не худа від природи, я п'ю воду і вже набираю вагу!",- поскаржилася Даша.

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