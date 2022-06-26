Як пише Politeka.net, Марина Боржемська - відома українська фітнес-тренер і зірка проекту "Зважені і щасливі". Зірка, як і інші знаменитості підтримує українців у війні за незалежність. Не забуває Боржемська і про Instagram, де продовжує ділиться секретами ідеальної фігури, а цього разу вирішила розповісти, як не заїдати стрес солодким.
"Зараз почала їсти багато солодкого ((зуби, вага ((це заїдання стресу під час війни?",- запитала фанатка.
"Так, на поточний момент це є поширена психологічна проблема, заїдання на тлі стресу, моментальне розраду від їжі, яке потім відображається в зайвих кг.Тут я хочу відзначити, що не тільки солодкого, а будь-якої їжі, навіть, якщо це ПП. Але вихід завжди є - це контроль, ведіть щоденник харчування, займайте себе різними справами, тоді не буде часу тягнутися до солоденького", - написала Боржемська.
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