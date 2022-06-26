Як пише Politeka.net, Віктор Павлик - відомий український співак. Зірка не так давно вирішив одружитися, вибравши в обраниці собі молоду блогерку Катю Репяхову. І минулого року дівчина народила первістка, якого вирішила назвати Михайлом. Катя з дитиною після початку війни поїхала до Ізраїлю, де перебувала досить довго. Але вже встигла повернутися назад в Україну і возз'єднатися з чоловіком. І Віктор вирішив показати спільне фото з сином, якому виповнився рік.

На фото Павлик тримав дитину на руках, коли той дивився в камеру. А самого Віктора зняли зі спини, коли він дивився на сина. Фото вийшло зворушливим і досить затишним, знятим на тлі шикарного дерев'яного вікна.

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