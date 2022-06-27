Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко - відомий український виконавець і продюсер. З 99 - го року знаменитість був одружений на Ірині Горовій, у якої була дочка від минулих відносин-Наташа. Зірка її виховав з самого малого, а після розлучення в 2014 році залишився в хороших відносинах. У Ірини та Олексія також є спільний син Андрій. Наташа виросла справжньою красунею і обожнює тату. У неї вже більше 40 малюнків, але це не зупиняє дівчину.
Не забуває Наташа і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати свої кулінарні таланти.
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зберу я всіх близьких,
ми вип'ємо до дна
щоб хоч якось відволіктися від нинішніх новин намедитувала такий пиріг", - написала Горова.
Фанати поставили більше сотні лайків і написали коментарі:
"Скажи рецепт", "що за ням", "Краса".
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