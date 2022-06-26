Тіна не стала мовчати після подій у столиці.

Популярна виконавиця відступила від звичних норм і відреагувала на обстріли Києва, тільки по області та місту було випущено 14 ракет, долетіли чотири. Всього рф випустила за ніч по Україні близько 50 ракет, що розлютило українських артистів.

Постраждала сім'я в результаті обстрілу Києва-чоловік загинув, а дівчинку і маму доставили в лікарню. 8-річну дівчинку прооперували, вона отримала безліч різних травм і струс.

Тіну ж обурила поведінка росіян, які називають себе мирними, а самі радіють загибелі навіть українських дітей, літніх і жінок. Причому коментарі під постами про страждання українців говорять за себе.

"А це спеціально для тих, хто пише: "ця вайна путіна народ не винават"".

Ми також писали, три роки тому у Тіни Кароль з'явився двійник-маленька дівчинка, яка копіює образи співачки і показує оригінальні відео з виконанням композицій артистки. Тіна Синяговська швидко стала популярна в мережі, в свої сім років вона радує шанувальників новими кадрами досить часто.

Нещодавно Малятко Тіна скопіювала образ Кароль, яка приїхала на благодійний концерт на підтримку України. Ісповнителька вибрала асиметричну сукню кольору стиглого манго від українського бренду Lever Couture.

Нагадаємо, Кароль розповіла, що стримає артистів-перебіжчиків з рф подалі від України

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