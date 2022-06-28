Дженніфер Лопес вже через місяць виповниться 53 роки, виконавиця в свою чергу із задоволенням показується на публіці і доводить: це всього лише цифра. Артистка виглядає дійсно значно молодше за свої роки і при правильному догляді за собою довела, що з віком можна ставати тільки краще.

З цього приводу шанувальники опублікували кілька яскравих кадрів в Instagram. Добірка демонструвала любов Лопес до яскравих образів, її манеру підкреслювати форми не тільки декольте, але і сміливими вирізами.

Також Лопес любить експерименти із зачіскою, в мережі це оцінили:

"Вона найяскравіше полум'я🔥; дуже красиво, безумство😍; Один з моїх улюблених знімків з нею! Приголомшливо🙌 🔥; Ти Красива жінка з прекрасним духом ❤; кращий образ на світі; беллісіма ❤ ️пишайся дівчинка ❤ ️ де твої 52?? Навіть якихось 20 не схоже".

Ми також писали, на даний момент Лопес продовжує свої стосунки з Беном Аффлеком, з яким зійшлася минулого року після двадцятирічної перерви.

Вони оголосили про свої стосунки в соціальних мережах і поділилися яскравими кадрами з дня народження Лопес. А цього разу їх застали на побаченні під час прогулянки, артисти продовжують вільний час приділяти один одному.

Також "Бути корисною для своєї країни": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла про свій внесок у перемогу.

Як повідомляла Politeka, "Ніхто не може бути готовий": Дорофєєва підтримала українців під час війни важливими порадами.

Також Politeka писала, що "Ось прям берете...": Клопотенко з "Майстер Шеф" показав, як потрібно" малосолити " огірки.