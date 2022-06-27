Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті і завоювати серце головного героя. Пара після проекту деякий час зустрічалася, а потім прийняла рішення зіграти весілля. У минулому році Даша народила первістка, якого назвали Левом. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
А цього разу зірка вирішила похвалитися своєю засмагою. На фото, яке дружина Добриніна опублікувала в сторіс, дівчина була в купальнику і розстебнутій сорочці, позуючи перед дзеркалом. Як можна помітити, красуня має відмінну фігуру і вже встигла засмагнути.
Також Даша зробила скрін погоди, показуючи, що зараз 35 градусів на курорті.
"Завтра у нас тут останній день. Потім в Італію, Швейцарію і Париж", - розповіла про плани на відпочинок Даша в наступному сторіс.
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