Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова показала свою засмагу перед дзеркалом, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця шоу" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на проекті і завоювати серце головного героя. Пара після проекту деякий час зустрічалася, а потім прийняла рішення зіграти весілля. У минулому році Даша народила первістка, якого назвали Левом. Не забуває дівчина і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила похвалитися своєю засмагою. На фото, яке дружина Добриніна опублікувала в сторіс, дівчина була в купальнику і розстебнутій сорочці, позуючи перед дзеркалом. Як можна помітити, красуня має відмінну фігуру і вже встигла засмагнути.

Також Даша зробила скрін погоди, показуючи, що зараз 35 градусів на курорті.

"Завтра у нас тут останній день. Потім в Італію, Швейцарію і Париж", - розповіла про плани на відпочинок Даша в наступному сторіс.

Нагадаємо, дружина "Холостяка" Квіткова з червоним обличчям розповіла про проблеми фігури

Також Politeka повідомляла, що дружина "Холостяка" Квіткова в купальнику показала, як ефектно схудла

А ще Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна чесно показала обвислий живіт в купальнику перед дзеркалом