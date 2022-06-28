Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна активно висвітлює події в країні на своїй сторінці в Instagram, а також підтримує українців, які постраждали від російської агресії. Вчора вся країна сумувала після масових обстрілів окупантів за мирними і беззахисними мешканцями.

Безліч загиблих у кількох областях схвилювали не лише українців, а й увесь світ. За словами телеведучої, це неможливо пробачити, але скільки за цим будуть тільки спостерігати світові лідери?

"Кременчук, Харків, Лисичанськ, Слов'янськ, Миколаїв…

Уряд США, в Україні у нас 11 вересня кожен день! Немає більше часу на розмови і обіцянки — нам потрібні тільки системи ППО і озброєння. Як може весь світ просто стояти і дивитися на це!???#russiaisaterroriststate " - пише ведуча.

Вона представила добірку кадрів, на яких видно, як згорає до тла ТРЦ в Кременчуці, де було більше тисячі людей на момент вибуху.

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"Господи, не милуй! Чи то ще буде, брехун Кирило всієї Русі, з тобою і з усіма виродками, пособничающими вбивства людей!!!"- написала Єфросиніна.

Колега бідняків не залишився осторонь:»на пожертви наступив".

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