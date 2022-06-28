Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса. Зірка, як і інші знаменитості підтримує українців у війні з російськими окупаційними військами. Неї забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А в цей раз Кошмал поділилася чуттєвим текстом, супроводивши її чуттєвої фотографією.

"Коли кожен день стає днем пам'яті загиблим... біль, страждання, опір, захист і відчайдушна непокора – наш безперервний спосіб існування.

Я знаю, що ми не з тих, кого можна загнати в кут і безкарно бити. Ми щодня змушені перероджуватися з попелу. Але ми перероджуємося! Щоденні втрати нас б'ють, тому що у нас є серце і вміємо любити, але ще більше нас загартовують!",- написала Кошмал.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Прямо в ціль! А тобі сердечко"," Моя Діва", " зі святом! З Днем Конституції України!".

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