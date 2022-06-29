Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" показала свою дочку, яка здивувала талантом.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і хореограф. Зірка перемогла на шоу "Танці з зірками", а також була хореографом-постановником грузинської адаптації проекту. Зірка після початку війни перебувала в Італії, але нещодавно вирішила повернутися в Україну. Не забуває Ілона і про Instagram, де цього разу поділилася кадрами з дочкою.

"Коли дочка в тренді, а мама в шоці", - підписала кадри Ілона, де Малятко танцювала перед камерою, поки Гвоздьова стояла спиною до камери.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка класна", "Суперская дівчинка, є в кого", "красуня, така вже підросла", "у вас прекрасна дівчинка", "Вся в маму", " яка красоточка. Ой, будуть кавалери страждати", "Ого, що відбувається".

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