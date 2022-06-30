Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " Олександра Божкова, яка активно розповідає про своє життя в Instagram, але не показує чоловіка. Не бажаючи піднімати тему особистого життя, артистка з радістю акцентує увагу на своїх буднях, спілкуванні з дітьми і своїй роботі.

Цього разу після чергових обстрілів окупантів Анна показала, що допомагає їй трохи заспокоїтися і прийти в себе. За її словами, краще допомагає приготування страв, тому вона трудиться над всякими смаколиками регулярно.

"Щоб не плакати і не думати про погане, я готую. Мій рецепт котлет по-київськи. Але з ноткою Саліванчук!"- пише артистка і показує досить апетитні кадри перед шанувальниками.

Також Анна поділилася кадрами, як вміє співати її старший син Гліб. Хлопчик стояв з мікрофоном і виконував пісню "Стефанія".

"Ну і куди ж без Стефанії", - написала Саліванчук.

"Ми сьогодні з Глібом цілий день в дорозі. Спочатку у мене був спорт, а потім у нього ви бачили вокал. Тепер він голодний, їмо хот-дог", - розповіла Саліванчук про свої пригоди в сторіс.

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