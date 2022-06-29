Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк зараз активно займається волонтерством, а також не забуває про свій блог, який веде в Instagram. Цього разу вона вирішила відповісти на питання користувачів в мережі і поговорити з ними про особисте.

Зокрема дівчина зізналася, що для неї дуже важливий ранок, адже можна присвятити його собі і тиші. За цей час Христина Горняк встигає зробити деякі справи по дому і приготувати сніданок. До свого зізнання вона додала фото, на якому продемонструвала свою ідеальну фігуру. Дівчина позувала в короткому рожевому топі, який дозволив побачити її сталевий прес, і шортиках з високою талією.

Вона також зізналася, що все життя їй говорять фразу: "така худенька, але така сильна".

"Я не знаю, як так вийшло, але відчуваю себе дійсно морально сильніше, але навіть я зараз морально розбита. Серце болить так, що капець", - доповнила Христина Горняк.

Нагадаємо, що дружина Остапчука розповіла, що вганяє її в тугу і переживання.

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