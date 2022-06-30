У своєму Інстаграмі популярний співак опублікував пост, в якому висловив свої «думки вголос».

«127 день війни з нашими «братиками» ваньками… Світ уже ніколи не буде таким, яким він був раніше. Зміни відбуваються скрізь: у нашій ментальності, культурі та елементарній здатності відчувати та співпереживати одна одній. Все, що раніше було «не вчасно» – стало актуальним як ніколи. Все, що «не все так однозначно» – виявилося кривавим терором та знищенням нації, бо скільки живу в Україні, фашистів, бандерівців та неонацистів так і не побачив», – емоційно написав артист.

Він зізнався, що нинішні спроби росіян виправдати себе і свою країну в інтернеті виглядають для нього безглуздими і лише наголошують на відсутності у сусіднього народу права голосу, поваги до себе та людяності.

«Бо тільки почет робить свого короля. А якщо у короля така почет, то й доносити їм правду вже немає жодного сенсу. Для них банан завжди буде яблуком. Та й взагалі свині люблять яблука», - підсумував Melovin.

Він додав, що беззастережно вірить у перемогу України у цій війні.

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